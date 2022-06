Arthur do Val é agredido em Londrina-PR por ex-deputado Boca Aberta; assista ao vídeo

Ex-deputado estadual por São Paulo, Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, foi agredido durante viagem à cidade de Londrina, no Paraná. Em imagens que circulam nas redes sociais, o ex-deputado federal Boca Aberta (PROS-PR) o golpeia com tapas e socos depois de defini-lo com palavras como “estuprador” e “vagabundo” por meio de um megafone. Nos registros, Arthur do Val não reage às agressões. Um homem que o acompanhava também apanhou e chegou a cair no chão.

Arthur do Val decidiu renunciar ao mandato em abril, para escapar de processo de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A cassação do mandato do deputado fora aprovada pelo Conselho de Ética por causa de um áudio de cunho sexista, em que Do Val faz ofensas a mulheres ucranianas, durante viagem que fez à região em guerra.

Em suas redes sociais, Do Val atacou Boca Aberta e disse que foi atrás do ex-deputado federal para denunciar supostos escândalos relacionados a ele, durante um momento em que falava com eleitores.

— É o típico populistão. Fomos denunciar tudo o que ele faz. Não vão nos calar — disse. De acordo com Do Val, ele e o amigo agredido registraram boletins de ocorrência contra Boca Aberta. O ex-deputado federal não foi localizado.