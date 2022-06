Assaltante invade estabelecimento no AC, mata filho do dono e é quase linchado por moradores

O monitorado por tornozeleira eletrônica, Francisco Carmo da Silva, 30 anos, ficou ferido após tentar realizar um assalto no Mercantil Barateiro e matar o filho do proprietário do estabelecimento, Fabrício Silva dos Santos, de 20 anos, na tarde desta quarta-feira (15), na rua do Passeio, no bairro Taquari, em Rio Branco.

Segunda informações da polícia, Francisco invadiu o Mercantil Barateiro e anunciou um assalto. De posse de um terçado e visivelmente drogado, o acusado tentou atingir outras pessoas que estavam no local e que conseguiram correr. Porém, Fabrício, que é filho do dono do mercantil e estava cuidando do mercado no momento do ocorrido, foi atingido por vários golpes de terçado. Ele foi atingido na cabeça e no pescoço, e tentou se defender, mas levou golpes também nos braços.

Populares se reuniram e conseguiram segurar Francisco. De posse de ripas, os populares conseguiram desarmar Francisco e agrediram o criminoso com várias pauladas e três golpes de faca nas costas. Um morador que estava no local não deixou que a comunidade matasse o acusado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar no local, só pode atestar a morte de Fabrício. O Samu prestou os primeiros atendimentos a Francisco e encaminhou o monitorado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Minutos depois, o acusado recebeu alta e foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderá pelo crime de homicídio.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).