Atlético-MG x Flamengo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Em um novo capítulo da rivalidade, Atlético-MG e Flamengo fazem, nesta quarta-feira, o segundo jogo consecutivo na semana. Desta vez, abrem a disputa nas oitavas de final da Copa do Brasil . A bola rola no Mineirão às 21h30 (de Brasília) para o clássico nacional, valendo R$ 3,9 milhões para quem passar.

No duelo do fim de semana, o Atlético venceu, também no Gigante da Pampulha, por 2 a 0, pelo Brasileirão. Agora, no torneio mata-mata, quem sair vitorioso leva a vantagem para o jogo da volta, no Maracanã, dia 13 de julho.

O Atlético interrompeu a série negativa de quatro jogos seguidos sem vencer com a vitória sobre o Flamengo no domingo. A pressão, principalmente sobre o técnico Antonio Mohamed, foi aliviada com uma atuação segura e consistente da equipe. Agora, o Galo volta ao Mineirão mais confiante para enfrentar o time carioca, mas ainda precisando emplacar uma sequência positiva.

A apática atuação do Flamengo no último domingo contra o Galo provocou mexidas na equipe. No treino final antes do duelo pela Copa do Brasil, Dorival Júnior sacou Ayrton Lucas e Vitinho, que foram substituídos por Filipe Luís e Willian Arão.

Tempo real: o ge acompanha todos os lances do jogo (clique aqui para acessar).

Transmissão: TV Globo, com narração de Luís Roberto e comentários de Roger Flores e Fábio Júnior; e Sportv/ Premiere, com narração de Luiz Carlos Júnior e comentários de Henrique Fernandes e Pedrinho.

Escalações prováveis

Atlético-MG – Técnico: Antônio Mohamed

O Atlético-MG tem importante desfalque para enfrentar o Flamengo no Mineirão. Na última partida, o volante Jair sofreu uma fratura na mão esquerda e já passou por cirurgia. Será substituído por Otávio, no que deve ser a única mudança em relação à escalação de domingo. A boa notícia é o retorno de Savinho, que cumpriu período de isolamento pela Covid-19 e está liberado. A tendência é que ele fique no banco e Vargas seja mantido como titular.

Provável escalação: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Otávio e Nacho Fernández; Eduardo Vargas, Hulk e Keno.

Quem está fora: Zaracho e Jair (departamento médico) e Dodô (transição)

Pendurados: ninguém

Flamengo – Técnico: Dorival Júnior

Após o Flamengo ter deixado o Atlético-MG muito à vontade para construir na intermediária ofensiva no último domingo, Dorival Júnior resolveu reforçar o meio-campo e trocar a característica da lateral esquerda. Trocou o ofensivo Ayrton Lucas por Filipe Luís, que defende-se melhor. Willian Arão entrou para dar mais sustentação ao meio para qualificar a saída e dividir a marcação com João Gomes, que ficou sobrecarregado no último jogo.

Provável escalação: Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Arrascaeta e Gabriel.

Quem está fora: Bruno Henrique (lesão multiligamentar) e David Luiz (recuperando-se de edema na coxa direita).

Pendurados: ninguém

