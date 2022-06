Atores de Pantanal se despedem do bioma que foi casa durante gravações

Parte do elenco já disse “tchau” ao Pantanal. Alguns atores foram embora de Mato Grosso do Sul ainda nesta terça-feira (14).

Silvero Pereira, “fã de carteirinha” do Pantanal e compartilhador nato da fauna e flora pantaneira, agradeceu a possibilidade de vivenciar um período no bioma. Em um post, o ator reuniu várias fotos feitas durante a gravação.

“ME APAIXONEI!!! Encerrando essa etapa de gravações no coração do Brasil e levando de lição menos do medo e mais do respeito. Obrigado PANTANAL pelo abraço da natureza, pelas amizades e tanto amor vivido Essa experiência é pra os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos ❤️🐍🐆🐊🌺🌳🐈 #pantanal”. Veja a foto abaixo.

A atriz Aline Borges, que vive Zuleica na novela, fez uma declaração singela ao Pantanal. Veja o post abaixo.

O ator Lucas Leto, que interpreta Marcelo, filho de Tenório (Murilo Benício), publicou um texto fofo de despedida do Pantanal, mostrando que a experiência foi incrível. “Cabô aqui no Pantanal! Precisamos ver a imensidão do todo e se sentir pequeno pra depois se ver grandão”. Confira a publicação.