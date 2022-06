Atrações do sertanejo nacional são confirmadas na Expo Tarauacá 2022; confira

Será nos dias 30 de junho, 01, 02 e 03 de julho a 4ª edição da Expo Tarauacá na terra do abacaxi, no interior do Acre.

O evento terá uma programação marcada por shows nacionais, exposições diversas e rodeios.

Entre as atrações estão os artistas Kelvin Araújo – do sucesso “Cercadinho” – e a dupla Thaeme e Thiago.

O cantor se apresenta na sexta-feira (1) e no sábado (2), e a dupla encerra o evento no domingo (3).

Na quinta-feira (30), a feira se inicia com shows de artistas locais, ato ecumênico e rodeio.

A feira será importante instrumento de aquecimento da economia local, gerando emprego e renda para centenas de famílias, neste período de recomeço no pós-pandemia. A previsão é de movimentar quase R$ 10 milhões.