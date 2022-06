Audiência de instrução e julgamento de sargento Nery é marcada para agosto

A data de audiência de instrução e julgamento da ação em que o sargento Erisson Nery responde pela morte do adolescente Fernando de Jesus está definida para o próximo dia 24 de agosto, às 8h30. A data foi decidida pela juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco, Luana Cláudia de Albuquerque Campos.

Esta etapa da audiência de instrução e julgamento é o momento em que é decidido se o réu vai ou não a júri popular.

Relembre o caso

O crime aconteceu dia 24 de novembro de 2017, no conjunto Canaã, em Rio Branco, após uma tentativa frustrada de roubo à propriedade do militar. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC), Nery matou o adolescente, que tinha 13 anos, com pelo menos seis tiros.