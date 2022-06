Áudios de diretor do Hospital de Tarauacá vazam e servidores se revoltam: “Truculento e perseguidor”

Áudios enviados à imprensa pelo gerente-geral do Hospital Dr Sansão Gomes, em Tarauacá, Francisco Assis Souza de Araujo Sampaio, revoltou os funcionários da unidade de saúde e a população. Os servidores afirma que o gestor “incita a população contra os funcionários”.

O ContilNet conversou com uma servidora, que preferiu não se identificar por medo de retaliação. “Ele é truculento e perseguidor, todos os funcionários que são provisórios, trabalham sob ameaça de demissão o tempo inteiro”, disse.

Os áudios do diretor são direcionado a um radialista, e neles Francisco afirma que pode tirar qualquer funcionário do hospital. “Hoje no hospital o clima é tenso, todo mundo com medo dele”, disse.

Segundo a funcionária, os áudios foram enviados como resposta à reclamação de uma mãe que teria buscado o hospital com o filho, que machucou o pé no raio de uma bicicleta, e como a situação não era grave, ele passou pela classificação de risco e não foi identificada urgência no atendimento, o que fez com que o tempo de espera fosse mais longo e, no meio da espera, a mãe decidiu ir embora antes de ser atendida.