Autor do Código Florestal, Jorge Viana faz reflexão sobre os 10 anos de criação da Lei

Em artigo publicado no site do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IREE, o ex-senador Jorge Viana fez uma reflexão acerca dos 10 anos de criação do Código Florestal, projeto no qual foi autor, enquanto senador da República.

Intitulado “Dez anos de esperança”, o artigo traz uma reflexão sobre os avanços que o Código Florestal trouxe para a área. A data escolhida por JV para publicar o artigo não foi a toa, é que neste domingo, dia 5 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente.

“Sem exageros, digo que é uma Lei que interpreta fielmente o espírito da Constituição de 88 e que faz justiça ao tamanho e à importância das florestas em nosso país. Sei disso porque conheço em detalhes o novo código: fui o relator do projeto no Senado, junto com o falecido senador Luis Henrique – que me deu autoridade para conduzir a negociação durante a elaboração e tramitação no Congresso -, pela minha formação de engenheiro florestal e minha experiência anterior no governo de um estado amazônico”, diz um trecho do artigo.

Para ler o artigo completo, clique AQUI.