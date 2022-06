Bairro de Sena faz campanha para construir casa para moradora; antiga está prestes a cair

O presidente do Bairro Ana Vieira, em Sena Madureira, Aldemir Mota, conhecido popularmente como “Nó de pau”, iniciou uma campanha em prol da dona de casa conhecida por Meire, residente na Rua Jorge Escócio de Farias. A meta primordial é arrecadar materiais para construir uma nova casa para ela.

Em visita rotineira pelo Bairro, desempenhando seu papel de líder comunitário, “Nó de pau” se deparou com a situação crítica da casa da dona Meire. “A verdade é a casa tem muitas goteiras e está prestes a cair, por isso, precisamos tomar uma providência urgente. Nesse sentido, pedimos o apoio da população de Sena Madureira”, frisou.

Ele adiantou que um morador da zona rural doou uma árvore para serrar e garantir a madeira, entretanto, ainda falta o restante do material. “Precisamos de telhas, pregos e outros materiais e também de um recurso para pagar o profissional que irá serrar essa madeira”, adiantou.

Dona Meire tem como única fonte de renda o Auxílio Brasil. “Nunca gostei de pedir nada a ninguém, mas agora me vejo nessa situação porque as condições da minha casa realmente são precárias. Quem puder, me ajude”, comentou.

Os moradores em condições de ajudar essa família devem entrar em contato pelo telefone: (68) 99939 5020.