Bela Gil pode se tornar vice de Haddad em SP: “Ficaria honrada”

“Se esse convite for feito, eu ficaria muito honrada, muito feliz, com certeza. Ouvi falar dessa história, mas ainda não conversei com o Haddad sobre isso”, afirmou a apresentadora. Bela Gil pretendia se candidatar como deputada federal ou estadual no pleito deste ano, mas acabou desistindo.

A apresentadora é próxima a Rosângela da Silva, a Janja, esposa do ex-presidente Lula. Além disso, é militante na preservação do meio ambiente. Não seria a primeira vez que a família da chef se envolveria com política, já que Gilberto Gil foi ministro da cultura entre 2003 e 2008.