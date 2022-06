Bella Campos, a Muda de Pantanal, faz cirurgia plástica e surge irreconhecível: “Mudou muito”

Nesta sexta-feira (17), a intérprete de Muda, da novela Pantanal, Bella Campos, impressionou os seguidores ao mostrar o resultado de uma gengivoplastia. Desse modo, a atriz decidiu revelar o antes e depois do procedimento, que tem como objetivo aumentar ou modificar o formato dos dentes, indicado para pessoas com muita gengiva aparecendo na hora de sorrir.

Portanto, Bella Campos conta que encontrou algumas fotos suas de 2018 e resolveu fazer a comparação. Vale lembrar que atualmente ela também usa lentes de contato nos dentes.

Em suma, ela publicou um vídeo contando a experiência.

“Esse processo começou em 2018, a gente fez gengivoplastia, colocou lentes de contato, além de outras correçõeszinhas. Só que ficou tão natural, tão harmônico com meu rosto que nem eu lembro dessa modificação. Não parece que eu tenho lente. Chocada“, disse ela. Em seguida, ela ainda revela as inseguranças que tinha com o próprio sorriso: “Era o que mais me incomodava. O dente pequeno me deixava com cara de criança e eu já tinha 20 anos“.

Através dos comentários, os fãs reagiram a respeito da mudança: “Ficou ainda melhor“, disse uma admiradora. “Muito natural“, comentou outra. Já uma terceira ressaltou: “Maravilhosa“.