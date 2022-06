Binho de Ouros traz para o ContilNet o giro do zodíaco de 26 de junho a 02 de julho de 2022

Olá meus queridos e queridas, mais um sensacional giro do zodíaco fazendo toda diferença na semana! Alto astral e pensamento positivo para levar em frente mais uma missão, vamos nessa pessoas!

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Justiça é vocês terem o que merecem e fazerem para os outros o que querem para vocês! O que é de mérito e de harmonia, sempre tem o melhor resultado… Nos negócios, retorno justo da atitude empreendida no trabalho e em negociações, plantem feijão para colher feijão… Na saúde, tenham um cuidado especial com os rins, tomem líquido com regularidade.

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Força e vitalidade na semana, fazendo total diferença, além da vontade de fazer mais que o habitual… Clima de sedução e tesão… Coloca a vontade pra acontecer de modo completo e diferenciado… Nos negócios, força e vontade para acontecer negociações, trabalhos e projetos, sejam a vitalidade no algo mais entre as pessoas… Na saúde, cuidem do coração, das boas emoções e de ótimas caminhadas ao entardecer.

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Nessa semana, sejam a inspiração e os inspiradores! Ensinem o que sabem, perdoem e sejam práticos ao aplicarem o conhecimento da vida… Nos negócios, podem treinar pessoas numa habilidade específica ou ensinarem procedimentos de trabalho ou de produto, inspirem e somem na qualidade! Na saúde, cuidem da qualidade da comida e bebida e um bom repouso após atividades.

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: É tempo de espera, silêncio, reflexão e ouvir o que a vida está dizendo pra vocês… Segredos devem ficar como são, uma caixa fechada…. Nos negócios, ouçam mais que as pessoas tem a dizer, pode ser surpreendidos com ideias e opiniões delas, tanto a equipe, como o cliente, podem agregar demais pra vocês! Na saúde, procurem descansar bem, meditar e refletir, pra direcionar e reabastecer as energias…

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Toda escolha é sustentada por um gesto de amor, baseiem a escolha de vocês nisso, não fiquem em cima do muro… Sejam superiores às tentações e façam de fato, o que é certo! Nos negócios, alguma proposta interessante que deixarão vocês tentados a fazer negócio… Analisem de fato, os lados envolvidos da realidade… Sejam diferenciais fazendo o que toca o coração! Na saúde, cuidem da respiração e dos pulmões.

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Paciência e persistência no trabalho e na boa atitude, serão tudo… Não discuta quando pode ter nas atitudes, a melhor resposta…Agressividade sem controle e estratégia, geralmente é um desastre… Nos negócios, sejam mais atitude no trabalho, que discussão, prudência e direcionamento são essenciais no momento… Na saúde, cuidem da boa digestão e da agressividade, relaxem andando descanso.

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: Criatividade, iniciativa e comunicação fazem a diferença nesse período, lembrem-se, quem não se comunica se estrumbica… Coloquem o sal da palavra pra realçarem a realidade… Nos negócios, vendas impulsionadas por uma comunicação exata… Sejam simples, diretos e atrativos… Na saúde, cuidem da garganta e da voz…

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: Determinação é a diferença de fazer ou tentar… Quem tenta não faz nada! Façam e resolvam a vida de vocês, coloquem as coisas nos trilhos… Nos negócios, sirvam comandando e comandem servindo, estejam a frente da situação e assumam os riscos e tarefas a serem feitas e estimulem o melhor de cada pessoa… Na saúde, cuidado com a arrogância e cuidem melhor dos olhos e cabeça…

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Sonhar é bom, mas ficar no mundo da lua, voado sem se ligar na realidade tem consequência… Se protejam contra baixas energias e pessoas igualmente baixas, falando pouco e aumentando a concentração de energia em vocês, evitem ambientes pesados e se esforcem em economizar a energia vital… Nos negócios, ilusões que acabam, propostas absurdas e devaneio das pessoas, ponham os pés da turma no chão com jeito… Na saúde, problemas com insônia…

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Um período de triunfo após percorrer um caminho e integrar e harmonizar a energia emocional, inteligência emocional é tudo para fazer um aconchego entre as pessoas e curtir a família! Nos negócios, sucesso pela integração das emoções, no trabalho e relação pessoal, eis aí o sucesso de colocar o coração cantando no que se faz… Na saúde, contentamento emocional gerando bem estar total!

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Temperança é o tempero equilibrado da vida, somando contrários num caminho de harmonia, é a coragem de transformar situações opostas em oportunidade par o bem comum, abram a mente… Nos negócios, interações com a equipe promovendo estudos e qualificações, assim como oportunidade para negócios novos. Na saúde, tudo em equilíbrio da energia harmônica…

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: É o momento de permitir que a fé interior aja e faça o milagre, transforme ações em milagres efetivos… Questão de acreditar e fazer! Nos negócios, fé que move montanhas permitindo realizar uma proposta, ideia ou negócio, sintam o que falam e sincronizem com o que as pessoas querem… Na saúde, pensamento positivo que melhora a vitalidade.

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

