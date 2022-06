Blog do Ton: O Globo revela destino de PT e PSB no Acre

“Os impasses entre PT e PSB por candidaturas no Acre e no Amapá foram resolvidos, de acordo com o presidente nacional pessebista, Carlos Siqueira”. Quem traz a esperada notícia é uma publicação do O Globo.

De acordo com a publicação, no Acre, o martelo foi batido pela candidatura de Jorge Viana (PT) ao Senado, enquanto Jenilson Leite (PSB) concorrerá ao governo.

“No Acre, a campanha com apoio mútuo entre PT e PSB teve o desfecho que já vinha se desenhando nos últimos dias. Jenilson Leite (PSB) será candidato ao governo e o Jorge Viana (PT) ao Senado”, traz a publicação. Mais uma chapa que avança no quesito organização.

560 mil

Esse é o número – arredondado para menos – de acreanos aptos ao voto nestas eleições.

Inflação

A queda da inflação em Rio Branco deve ser observada, principalmente para que os índices continuem descendentes.

MBL contra Marina

O Movimento Brasil Livre disse que irá acionar o TSE contra a acreana Marina Silva. Ela mudou seu domicílio eleitoral para São Paulo e se articula – muito bem, por sinal – para as próximas eleições. É cotada para as principais cadeiras.

Infeliz

Falando em Marina, extremamente infeliz a fala de Ricardo Salles, que a chamou de tartaruga do Acre. Fora de hora. Não gosta de Marina? Pronto. Mas respeito é bom.

Bocalom

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, tem conseguido, com trabalho, pulso e maturidade, avançar nas questões da capital. Bocalom é, hoje, um dos melhores intencionados prefeitos do Acre.

Marechal Thaumaturgo

Ouvi falar que a justiça eleitoral está de olho em uma pré-campanha que vem das bandas de Marechal Thaumaturgo.

Eliseu Moreira

O pastor Eliseu Moreira me contou que é pré-candidato a estadual pelo PL. Tem um bom reduto nas regiões do Alto Acre e arredores de Senador Guiomard. É um dos mais competitivos da chapa.

Manoel Maia

Despontando como um dos prefeitos que melhor trabalham por seu município, Manoel Maia comemorou, esta semana, melhoria em 40 quilômetros de ramais. O cara é bom.

Mailza

Em entrevista a uma rádio local, a senadora Mailza (PP-AC) confirmou que é pré-candidatíssima ao Senado.

No interior

Cumprindo agenda na região do Alto Acre, Mailza é uma das mais próximas à população que já vi. Não quer saber se o município tem 4 ou 40 mil eleitores.