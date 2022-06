Blog do Ton: Hoje é dia 2, data que o Progressistas anuncia sua executiva acreana

Edivan Azevedo

Quem esteve no gabinete do novo senador acreano, Eduardo Velloso (UB-AC) foi o secretário Edivan Azevedo, da Sepa. Na pauta: investimentos para o agro acreano.

Agro

Nunca se falou tanto em agro no Acre, e o secretário Edivan é um dos responsáveis por isso, com um exitoso trabalho no começo da gestão de Gladson e agora voltando para consolidar os trabalhos.

Governo

O governador Gladson Cameli se afasta do Governo do Acre para cumprir pautas fora do país. Com pretensões de disputar cargos nas eleições, nem Nicolau, presidente da Aleac, nem Rocna, vice-governador, assumem. A desembargadora Waldirene Cordeiro deve, mais uma vez, se tornar a governadora em exercício.

Márcia Bittar

Na quarta-feira (1), encontrei Márcia Bittar, pré-candidata ao Senado, em um café da capital. Está tranquila, confiante e esbanjando o sorrisão de sempre.

PSDB

As opiniões sobre a permanência ou não de Luiz Gonzaga (PSDB) na chapa do partido são divididas.

PSDB²

Existe, ainda, uma ala do partido que acredita que ele deva integrar a chapa de federal.

Fagner Sales

Se as previsões do Juruá se confirmarem, a família Sales pode lançar Fagner como pré-candidato à Câmara. Fagner tentou ser prefeito em 2020. Não deu.

Dia 2

Hoje é o dia em que saberemos como fica a executiva do PP. Mailza ou Gladson?

Presidência

Simone Tebet assumiu as rédeas nas articulações do Sul para garantir apoio a sua pré-candidatura. A executiva do Acre está com ela.

Jorge e Lula

Encontrando com Lula para conversar sobre ‘Acre, Amazônia e Brasil’, Jorge Viana mais uma vez fala de desenvolvimento, união, busca por ‘políticas públicas que tragam de volta tempos de prosperidade’ e etc.

Jorge e Lula²

Tudo indica que Jorge deve manter esse discurso, e sempre deixar aberta a janela que o permite pular para a disputa pelo Governo do Acre.