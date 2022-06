Blog do Ton: Presidente nacional do PSD, Kassab faz aposta sobre eleições no Acre

60 deputados federais, 16 senadores e governos do Acre, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Sergipe, Amapá, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Maranhão. Essa é aposta do PSD para essas eleições. O líder nacional do partido, Gilberto Kassab, tem expectativa alta para o partido nas disputas este ano.

“Vamos chegar fortes no Congresso Nacional”, é a expectativa do presidente nacional do PSD. No Acre, Sérgio Petecão é o pré-candidato ao governo. Já tem vice, pré-candidata ao Senado e está nas ruas, montando seu planejamento de governo.

Já esteve no Acre, abonando a pré-candidatura de seu parceiro e correligionário. Foi só elogios. Agora, reiterou as expectativas em entrevista a um site local de Alagoas.

Médicos

Os médicos do Acre podem retomar greve. Será decidido em assembleia na sexta-feira (10). É sempre bom ressaltar que prejuízo eleitoral é o menor dos problemas. O maior é a diminuição do atendimento à população.

Porto Acre

O prefeito progressista Bené Damasceno usou suas redes sociais para dizer que sua imagem está sendo usada para aplicar golpes por um aplicativo de mensagens instantâneas.

Porto Acre²

Golpes como este estão cada vez mais comuns. Que sirva de alerta e que a população, de ponta a outra do Acre, fique alerta.

Varíola dos macacos

O Acre começou a discutir a problemática da varíola dos macacos, assunto que muito tem rendido nas redes. Dá calafrios em uns.

Produção local

Um dado preocupante: a pandemia e inflação fizeram com que refrigerantes locais tivessem redução no consumo de 30%. Como sei que tenho leitores distribuídos dentre os mais variados poderes, fica a deixa para pensarmos em políticas de reversão – ou pelo menos atenuação – desse quadro.

Pesquisas

Nada de novo nas pesquisas divulgadas. O mais engraçado é que a primeira foi duramente criticada e não vi tantas críticas com relação a segunda.

Objetivo

Sempre bom ressaltar que as pesquisas são importante instrumento de trabalho para os políticos e trazem informações preciosas ao eleitorado. Mas elas não definem nada, a não ser o cenário atual. Daqui para outubro tem muita água pra correr por debaixo das pontes sobre o rio Acre.

Majoritárias

Políticos que transitam nos bastidores garantem que ainda tem muita coisa a acontecer, inclusive nas cadeiras majoritárias. Até as pré-candidaturas que garantem de pés juntos que estão postas podem mudar.

Jogo perigoso

É que muitos usam uma posição majoritária para fins de viabilização, depois pulam para uma cadeira proporcional. O problema é o tempo: tem pré-candidato à cadeira proporcional que corre desde o último ano.

Jogo perigoso²

Na política, um espaço não costuma ficar vazio por muito tempo.