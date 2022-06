Bocalom diz que não vai se responsabilizar por vias do Ruas do Povo: “Vamos judicializar essa questão “

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi o entrevistado do ContilNet nesta semana. Na ocasião, o político falou sobre diversos assuntos e destacou as principais conquistas de sua gestão nos últimos meses.

Bocalom também abordou os impactos do reajuste salarial dados aos servidores municipais de diversas categorias, a situação das vias que são de responsabilidade do programa Ruas do Povo, além de outras questões que repercutiram nos últimos dias.

Na ocasião, o gestor pontuou que a Prefeitura não irá se responsabilizar pelas ruas do programa criado pelo Governo do Estado e que a questão será judicicializada.

“O Governo que dê um jeito de arrumar essas vias que fazem parte do Ruas do Povo. A prefeitura vai priorizar as que estão sob a responsabilidade dela. Não temos orçamento para abraçar o que não é nosso. Inclusive, vamos judicializar essa questão”, frisou.

Confira a entrevista completa:

Para assistir sem interrupções e ter acesso a outras entrevistas, acesse o ContilNet Play.