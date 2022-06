Bolsonaro diz que pedido da CPI da Petrobras será apresentado na segunda

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (18) que deputados aliados devem pedir na próxima segunda-feira (20) a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a atual gestão da Petrobras, após a estatal anunciar um novo reajuste nos preços dos combustíveis.

Bolsonaro anunciou que iria propor a CPI na sexta-feira (17), acusando os diretores da empresa de “traição”.

Em evento com religiosos no Amazonas, o presidente disse que a comissão terá o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e prometeu “ir para dentro da Petrobras”.

“Há um apoio fantástico da Câmara dos Deputados, na pessoa do Arthur Lira. Já conversei com um parlamentar que está me acompanhando aqui. Vamos assinar a CPI. Vamos ver os contratos, como são feitos. Eu não vou falar aqui porque eu não quero me equivocar e não quero ser acusado de mentiroso lá na frente”, disse o presidente. “Vamos para dentro da Petrobras”, completou.