Brasil tem 16 mil vagas em concursos; salários de até R$ 28 mil

Há 165 concursos públicos com inscrições abertas no Brasil nesta segunda-feira (20/6). São 16.583 vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 28.883,98. As oportunidades são para preenchimento imediato e formação de cadastro reserva.

O certame da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) oferece 75 vagas nos cargos de regulador de serviços públicos e técnico de regulação de serviços públicos. São 25 vagas imediatas e 50 exclusivas para formação de cadastro de reserva. O cargo de regulador de serviços públicos é de nível superior e tem remuneração inicial de R$ 10 mil. O cargo de técnico de regulação de serviços públicos é de nível médio e não envolve vagas por especialidades. A remuneração inicial será de R$ 4,3 mil.As inscrições vão até 17 de julho e podem ser feitas pelo site do Iades. Todos os interessados, independentemente da especialidade escolhida, deverão pagar taxa de R$ 65. Marinha Concurso da Marinha do Brasil abre mais de 40 oportunidades para corpo técnico/auxiliar, capelães navais e corpo de engenheiros. Durante o curso de formação, o valor bruto da remuneração percebido pelo Guarda-Marinha, independentemente de qual seja a categoria da vaga, é de R$ 9.070,60. As inscrições ocorrem pelo site oficial de ingresso na Marinha, de 4/7 a 17/7. Será cobrada taxa única no valor de R$ 140. O edital do quadro técnico do corpo auxiliar da Marinha tem vagas nas profissões: – Biblioteconomia;

– Comunicação social;

– Direito;

– Educação física;

– Estatística;

– Informática/Especialidade Banco de Dados;

– Informática/Especialidade Desenvolvimento de Sistemas;

– Informática/Especialidade Infraestrutura de TI;

– Informática/Especialidade Segurança da Informação;

– Meteorologia;

– Pedagogia;

– Psicologia; e

– Segurança do tráfego aquaviário O edital do corpo de engenheiros da Marinha prevê vagas nas profissões: – Engenharia aeronáutica;

– Engenharia civil;

– Engenharia de produção;

– Engenharia de sistemas de computação;

– Engenharia de telecomunicações;

– Engenharia elétrica;

– Engenharia eletrônica;

– Engenharia mecânica;

– Engenharia mecânica de aeronáutica;

– Engenharia naval;

– Engenharia nuclear; e

– Engenharia química. Conselho Regional de Medicina Veterinária O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal divulgou concurso público com 26 vagas para profissionais de nível médio. Das oportunidades ofertadas, uma é efetiva, e 25, para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para agente administrativo e agente de fiscalização. O salário é de R$ 2 mil, mais benefícios. As inscrições vão até 6 de julho e deverão ser realizadas pelo site do Instituto Ibest. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para 24 de julho. O prazo de validade do concurso público é de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final. Confira outras oportunidades: Polícia Civil de Alagoas Nível superior 40 vagas Inscrições até 24 de junho Salário: R$ 20.665,50 Defensoria Pública do Amapá Nível superior 5 vagas Inscrições até 29 de junho Salário: R$ 22.491,20 Tribunal de Justiça de Santa Catarina Nível superior 30 vagas Inscrições até 27 de junho Salário: R$ 28.883,98