Bruno Pereira procurou tio de um dos presos por sua morte antes de emboscada: ‘Queria ajudar’

Caco Barcellos e Thiago Jock chegaram a Tabatinga, na tríplice fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, no dia 10 e navegaram pelo Rio Solimões rumo à Atalaia do Norte. Assim que atracaram, viram um barco da Marinha e policiais reunidos; horas antes, a polícia havia apreendido um barco com meia tonelada de peixe.