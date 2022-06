Cachorro de idoso é morto a golpes de faca no interior do Acre e homem passa mal ao ver cena

O idoso e cadeirante Francisco das Chagas Pereira, conhecido popularmente como “Chico Bacú”, chorou e passou mal ao ver um de seus cachorros morto a golpes de faca na manhã deste domingo (12), na rua 6 de Agosto, no bairro Centro, na frente do Hospital Epaminondas Jácome, no município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o acusado identificado Osvaldo Alves da Silva Neto, 41 anos, de posse de uma faca, acabou matando com vários golpes um cachorro de cor marrom. Ao saber da morte de seu animal, o cadeirante “Chico Bacú” foi até o local e acabou passando mal e foi amparado pela equipe plantonista do Hospital Epaminondas Jácome. O idoso, que é tem deficiência e também é hipertenso, se sentiu muito mal ao ver o cachorro morto.

Policiais Militares foram acionados e estiveram no local, pegaram as informações e características do acusado e realizaram ronda pela região. Osvaldo foi encontrado pela guarnição do outro lado do Rio Acre, onde trabalha na catraia da cidade. O acusado recebeu voz de prisão pelo crime de maus-tratos de animais e foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, para a tomada das medidas cabíveis.