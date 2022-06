Cacique vence e fica perto das quartas; Humaitá segue 100%

Com vitórias acachapantes sobre Vasco da Gama e Plácido de Castro, as equipes do Náuas e Humaitá, respectivamente, fecharam nesta quarta-feira (8), no estádio Florestão, a quarta rodada da fase classificatória do Campeonato Acreano de Futebol Sub-20.

Na partida preliminar da tarde, válida pelo grupo A, o Náuas sobrou em campo e conquistou uma vitória expressiva sobre o lanterna Vasco da Gama por 6 a 1. O resultado conquistado diante do Almirante praticamente garantiu o time do Vale do Juruá na próxima fase da competição.

No jogo de fundo, o Humaitá também não teve dificuldades para superar o Plácido de Castro por 5 a 0. Isaac abriu o placar para o Tourão do Humaitá que foi para os vestiários com uma vitória parcial por 3 a 0. Na etapa complementar de jogo, o time porto acrense marcou mais dois gols e consolidou a vitória por 5 a 0. Os gols da vitória do Tourão foram marcados por Isaac, Gabriel Cotta, Fabrício, Kauan e Kawan.

Com a vitória sobre o Tigre do Abunã, o Tourão segue líder invicto e com 100% de aproveitamento (12 pontos ganhos em quatro jogos disputado pelo grupo A). Já o Plácido de Castro ficou em situação delicadíssima na tabela de classificação, somando apenas três pontos ganhos em quatro jogos disputados.

Prossegue

Com a mudança realizada na tabela do Campeonato de Futebol Sub-20, por conta da logística do próximo final de semana com os confrontos do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A3 e do Campeonato Brasileiro da Série D, o torneio prossegue somente na próxima terça-feira (14): Sena Madureira x Galvez (14h), Plácido de Castro x Vasco da Gama (16h) e Independência x Náuas (18h). Outras duas partidas fecham na quinta-feira (15) a última rodada da fase classificatória: São Francisco x Andirá (14h30) e Atlético Acreano x Humaitá (16h30). Todos os duelos do Campeonato de Futebol Sub-20 estão sendo realizados no estádio Florestão.

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A

1°) Humaitá – 12 pts

2º) Independência – 7 pts

Atlético-AC – 7 pts

4°) Náuas – 6 pts

Plácido de Castro – 3 pts

6°) Vasco-AC – 0

Grupo B

1º) Rio Branco-AC – 7 pts

2°) Galvez – 5 pts

3°) São Francisco – 4 pts

4º) Sena Madureira – 3 pts

5°) Andirá – 3 pts