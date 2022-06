Caminhão com combustível é roubado no AC; motorista desacelerou para passar em buraco e foi rendido

Um caminhão carregado de combustível foi roubado na noite desta sexta-feira (17), no Bujari. O veículo foi recuperado pelas guarnições do 4º Batalhão da Polícia Militar do Acre (4º BPM/PMAC) que conseguiram recuperar na manhã deste sábado (18), em Vila Campinas.

O motorista do veículo informou à polícia que por volta das 19h, ao desacelerar para desviar de um buraco, logo após passar pelo perímetro do Bujari, foi abordado por criminosos, que o renderam e levaram o caminhão.

Policiais de Acrelândia, Plácido de Castro e de Vila Campinas foram empenhadas no patrulhamento em diferentes percursos afim de abordar os criminosos.

“O veículo foi encontrado pela equipe de Vila Campinas, abandonado às margens da BR-364, e encaminhado ao Pelotão de Campinas, onde o proprietário apresentou a devida documentação, e posteriormente, à delegacia local, para que fosse realizada a restituição do bem”, informou a PM.

Até o momento a polícia não informou a quantidade de combustível que o veículo transportava.