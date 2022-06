Caminhar ajuda a evitar dor nos joelhos

Um estudo publicado recentemente em uma revista científica trouxe achados que podem ajudar quem sofre com dor no joelho decorrente da osteoartrite do joelho, conhecida também como artrose. Isso porque o quadro tem como principal sintoma as dores na articulação, que costumam aumentar com o tempo.

E a pesquisa identificou que praticantes de caminhadas tendem a sentir menos dores “novas” se comparados com aqueles que não costumam caminhar. Ou seja, caminhar ajuda a prevenir dores nos joelhos. Para nos ajudar a entender por que a prática da caminhada pode ajudar quem apresenta o quadro e qual o efeito protetor do exercício físico sobre a artrose, o EU Atleta conversou com o médico ortopedista David Gusmão e o médico reumatologista Ricardo Fuller. Veja mais a seguir!

O que diz o estudo

O estudo publicado na revista científica norte-americana Arthritis & Rheumatology buscou associar a prática da caminhada com a diminuição da progressão da dor causada pela artrose no joelho em indivíduos que apresentam o quadro. A pesquisa analisou as respostas de 1.212 participantes com 50 anos ou mais (diagnosticados com artrose do joelho) relacionadas à duração e frequência que faziam caminhada durante o período de quatro anos.

O resultado do estudo mostrou que novas dores frequentes e o estreitamento de parte da articulação do joelho foram menos comuns em praticantes de caminhada se comparado ao grupo que não costumava fazer a atividade. Vale destacar, porém, que o estudo não realizou a contagens de passos dos participantes. Os dados foram levantados a partir de perguntas relacionadas ao hábito da caminhada.

A pesquisa não informou a distância média diária percorrida pelos voluntários. Porém, o reumatologista Ricardo Fuller e o ortopedista David Gusmão dão três orientações básicas sobre o assunto:

No geral, caminhadas de 30 a 60 minutos pelo menos três vezes por semana são satisfatórias; Para alguns pacientes, recomenda-se que se evite aclives e declives, bem como escadas; Deve-se ressaltar ainda a recomendação do de sempre realizar qualquer atividade sob orientação de um profissional. Artrose do joelho: o que é, causas, consequências e sintomas

O menisco, que trabalha no amortecimento do joelho, é um exemplo de cartilagem — Foto: Istock Getty Images

Antes de entender a importância da caminhada na artrose, é importante saber como a doença aparece e se desenvolve. A artrose do joelho é uma doença crônica caracterizada pela degeneração ou desgaste da articulação do joelho causada pela incapacidade da cartilagem suportar as cargas impostas pelo uso. Segundo Ricardo, a condição pode decorrer de uma cartilagem mais frágil, que se deteriora mesmo sob o uso com atividades normais do dia-a-dia, ou pode ser causada pela sobrecarga em função do uso exagerado, mesmo em uma articulação com cartilagem normal.

O principal sintoma da doença é dor , principalmente relacionada ao movimento. De acordo com Fuller, é muito comum dor ao levantar-se após um período sentado, ao subir e descer rampas e escadas, ao agachar-se e levantar-se, e em alguns casos, até dor ao caminhar. Frequentemente existem dores relacionadas aos tendões e músculos que ficam sobrecarregados devido ao processo articular;

, principalmente relacionada ao movimento. De acordo com Fuller, é muito comum dor ao levantar-se após um período sentado, ao subir e descer rampas e escadas, ao agachar-se e levantar-se, e em alguns casos, até dor ao caminhar. Frequentemente existem dores relacionadas aos tendões e músculos que ficam sobrecarregados devido ao processo articular; Pode haver ruídos e rangidos ao se realizar movimentos;

Inchaço articular.

De acordo com o ortopedista David Gusmão, os sintomas de artrite podem surgir em qualquer pessoa, independentemente da idade, no entanto, é mais frequente de ser notado em pessoas acima do peso e com mais de 40 anos.

— Eu sei que para muitos pacientes a caminhada pode ter se tornado uma atividade dolorosa. Especialmente porque o quadril e joelho, os mais afetados pela artrose, são articulações que sustentam o nosso peso e são mais exigidas na caminhada. A pessoa manca, de forma instintiva – automaticamente. Sem perceber ela vai dando o passo mais curto do lado dolorido para tentar poupar aquele lado do corpo. Com isso, ela manca e sobrecarrega todo o outro lado do corpo. Essa compensação de jogar o peso para o outro lado vai prejudicando a coluna, o quadril e o joelho do lado oposto. Quando a pessoa vai percebendo essas dificuldades ela vai caminhando cada vez menos – comenta o ortopedista.

E quanto menos caminhar e menos usar a articulação, mais fraca e mais difícil vai ficar a caminhada.

– É como se a pessoa entrasse em um ciclo vicioso: dor – diminuição do movimento – fraqueza – diminuição da lubrificação da cartilagem – mais dor – e assim se repetindo e piorando cada vez mais. Esse ciclo vicioso precisa ser parado para não prejudicar ainda mais o corpo do paciente que apresenta o quadro — explica o médico. Tratamento para artrose do joelho