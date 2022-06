Cantor André Valadão grava mensagem convidando acreanos para Marcha para Jesus na Capital; assista

Depois de dois anos de pandemia, as ruas de Rio Branco voltam a receber a Marcha para Jesus, caminhada que vai reunir fiéis de várias igrejas evangélicas da cidade. O evento nesta sexta-feira (17), com concentração às 15h no Terminal Urbano, em seguida, a marcha segue para o estacionamento do Arena da Floresta.

Com 20 anos de carreira, o pastor e cantor da Igreja Batista da Lagoinha, André Valadão, é uma das atrações anunciadas pela organização do evento. A participação também foi confirmada pelo cantor, que gravou um vídeo convidando os acreanos para participar do evento na sexta-feira. Assista: