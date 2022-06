Caravana do Desenvolvimento: Sistema FIEAC leva cursos gratuitos a Senador Guiomard  

No mês de julho, o município de Senador Guiomard receberá a Caravana do Desenvolvimento, um mutirão de qualificação profissional ofertado pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre, que reúne FIEAC, IEL, SENAI e SENAI, além do Senac, parceiro da ação. As matrículas para cursos e palestras estão abertas e podem ser feitas até esta sexta-feira, 1º de julho, no CRAS da cidade.

Entre os diversos cursos profissionalizantes disponíveis estão de montador de móveis, trabalho em altura (NR-35), aperfeiçoamento em instalações hidráulicas, fabricação de móveis sob medida – MDF, aperfeiçoamento em pintura de obras, corte de cabelo, design de sobrancelhas, confeitaria básica, pizzaiolo e outros.

As aulas serão de 4 a 22 de julho em carretas móveis do SESI e do SENAI e em espaços públicos da cidade. Nesta edição, a Caravana do Desenvolvimento conta com a parceria da Prefeitura Municipal do Quinari e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio), por meio do Senac. Mais informações pelo telefone (68) 99918-1626.