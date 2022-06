Carros PcD Toyota: veja preços válidos no mês de junho de 2022

Divulgamos mais uma vez a tabela de preços da Toyota válida para PcD para a sua rede de concessionárias. Os preços aqui mostrados têm como base a “tabela Brasil”, podendo apresentar variações nos estados com alíquotas de ICMS diferenciadas, como Paraíba e São Paulo.

Seguem oferecidos os modelos Yaris Hatch e Yaris Sedan com isenção de ICMS proporcional nas versões de acesso e somente IPI nas demais, bem como a dupla de médios Corolla e Corolla Cross em quase todas as versões, excetuando em ambos a esportivada GR-Sport. No caso do SUV, a topo XRX Hybrid também não está a disposição.

Como já tem sido de costume, não estão sendo praticados bônus nos modelos da marca japonesa. Confira preços na cor sólida Branco Polar:

Toyota Yaris Hatch

*isenção de IPI integral + ICMS propocional

Versão Preços públicos Preços PcD 1.5 XL CVT R$ 95.050,00 R$ 75.345,41* 1.5 XS CVT R$ 104.450,00 R$ 94.145,18 1.5 XLS CVT R$ 115.750,00 R$ 104.515,00

Toyota Yaris Sedan

*isenção de IPI integral + ICMS propocional

Versão Preços públicos Preços PcD 1.5 XL CVT R$ 99.320,00 R$ 79.198,61* 1.5 XS CVT R$ 107.920,00 R$ 97.265,30 1.5 XLS CVT R$ 120.120,00 R$ 108.461,04

Toyota Corolla

Versão Preço público Preço PcD 2.0 GLi CVT R$ 148.720,00 R$ 134.339,73 2.0 XEi CVT R$ 155.020,00 R$ 140.121,13 2.0 Altis Premium CVT R$ 177.720,00 R$ 160.952,56 1.8 Altis Hybrid CVT R$ 179.920,00 R$ 162.971,45 1.8 Altis Premium Hybrid CVT R$ 189.920,00 R$ 171.689,45

Toyota Corolla Cross