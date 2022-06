Casal fica ferido após carro cair em ribanceira no interior do Acre

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente que deixou um carro parcialmente destruído na tarde deste sábado (18), no km 1 da rodovia AC-40, em Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, um casal trafegava em um carro Ford Ka, de cor preto e placa NDU-9900, no sentido Rio Branco – Senador Guiomard, quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e caiu numa ribanceira.

O veículo ainda colidiu de frente com um barranco e ficou parcialmente destruído. Com o impacto, o casal teve cortes leves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou as vítimas ao Hospital Ary Rodrigues em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área. Após os procedimentos de praxe, o veículo foi removido por um guincho.