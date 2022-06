Celebração de Corpus Christi: entenda origem e tradições desta festa para a Igreja Católica

A celebração da Festa do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, conhecida como Corpus Christi é de origem portuguesa e chegou ao Brasil na época da colonização.

Segundo o padre Manoel Costa, reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, a Festa de Corpus Christi comemora a instituição do sacramento da Eucaristia. “É um apelo a aprofundar o sentido da Eucaristia e o seu lugar em nossa vida. Esta festa evoca a presença real de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia, sob as espécies (aparências sensíveis) do pão e do vinho consagrados durante a santa missa”, diz.

Além da tradição de celebrar uma Missa Solene e realizar a Procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas, muitos fiéis confeccionam tapetes feitos de sal e serragem, com diversos desenhos como cálices, hóstias, símbolo do Espírito Santo e outros.

De acordo com o padre Manoel, a festa foi instituída oficialmente em 8 de setembro de 1264 pelo Papa Urbano Iv. “No século XIII, a elevação da hóstia durante a missa já mostrava o desejo de contemplar o Santíssimo. Mas o impulso decisivo para uma festa especialmente dedicada ao Corpo e ao Sangue de Cristo foi dado por Santa Juliana de Cornillon e pela Bem-aventurada Eva de Liège”, conta.

Em Rio Branco, a tradição dura décadas e todos os anos pessoas diferentes de diversas paróquias fazem parte das equipes para confeccionar os tapetes, que fazem parte da tradição desta data importante para a Igreja Católica.

Tapetes

Por tradição, os tapetes são feitos de serragem e sal, mas atualmente os fiéis podem usar outros materiais como borra de café, areia e flores ou até mesmo tecido, como TNT.

Os tapetes fazem parte da tradição e em Rio Branco, nesta quinta-feira, estão sendo confeccionados durante a manhã desta quinta-feira (16), em preparação para a Missa Solene às 17h e procissão com o Santíssimo Sacramento após a missa.

Veja as fotos cedidas:





Programação

8h – Confecção dos tapetes

17h – Missa Solene

Logo após a Santa Missa, haverá Procissão com o Santíssimo pelas ruas do Centro de Rio Branco.