Celso Portiolli, após descoberta de câncer, anuncia fim de carreira e anuncia prazo: “Aposentado”

Celso Portiolli já se consagrou como um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Desse modo, o contratado do SBT deixa clara a satisfação com os números que vem conquistando no seu programa. Porém, mesmo com todsa as algrias, o artista ainda não se sente profissionalmente completo. Em resumo, durante uma entrevista ao site NaTelinha, o apresentador Celso Portiolli, ao ser perguntado sobre realização profissional, decidiu abrir o jogo e falar toda a verdade.

“Não, de jeito nenhum. Gostaria de fazer coisas maiores. Game que são o sucesso no mundo. Tenho muito vontade de fazer formatos diferentes”, declarou o comunicador do SBT. Além disso, o apresentador completa que o programa terá novidades. “Tem novidades para o DL (Domingo Legal), no sei se sai esse ano, mas é uma ideia nossa, criei o programa e agora a direção, produção e redação estão afinando. O Show do Milhão não sei se volta esse ano, mas estou com saudade”.

Contudo, a entrevista não ficou apenas nesse assunto, Celso Portiolli também comentou um episódio recente e polêmico, onde ficou apenas de sunga durante sua atração. Em resumo, o comunicador havia feito uma promessa: caso Simone e Simaria fossem ao programa, ele ficaria apenas de sunga.

Dessa forma, como as artistas compareceram, ele teve que cumprir com sua palavra. “Sou magro demais, nunca gostei do meu corpo, sempre tive vergonha, foi difícil brincar daquele jeito. Um momento que jamais se repetirá (risos)”. Celso também revela ter passado por procedimentos estéticos.

Celso Portiolli fala sobre luta contra o câncer

Todavia, Portiolli também citou um momento complicado da sua vida e se manifestou sobre. Se trata da descoberta de um câncer, do qual o apresentador já está curado. “Só faço coisas que me dão prazer, procuro viajar mais, ficar mais com a família e principalmente minha proximidade com Deus. Estou estudando a Bíblia, melhorei a maneira de orar, de conversar com Jesus Cristo e o nosso Pai e amplifiquei minha fé”, diz.

Em seguida, o contratado do SBT acrescentou: “O chão se abre e você se vê em cheque mate, sem saber para onde ir. Muitas informações ao mesmo tempo, milhares de duvidas, incertezas, medo, tristeza, mas devagar tudo se resolve”.

Por fim, ao falar sobre suas expectativas para daqui há 10 anos, ele deixa claro que já terá colocado um fim na carreira: “Um senhor com saúde e aposentado”.