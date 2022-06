Centenas de evangélicos participaram da Marcha para Jesus em Rio Branco: “O Acre precisa de Deus”

A organização da Marcha para Jesus, em sua 26 edição, contou com centenas de fiéis que caminharam pelas ruas do centro de Rio Branco, nesta sexta-feira (17). Na concentração as pessoas comentam sobre a alegria de voltar a louvar o nome de Jesus Cristo, todos juntos.

Um dos organizadores, Jairo Carvalho, explicou que a motivação para o evento é imensa. “São centenas de pessoas que estão empenhadas para que esse evento seja um sucesso. Estamos aguardando o dobro de pessoas que vieram na última edição”, disse.

A dona de casa Marta Paula Silva passou dias aguardando ansiosa pelo encontro. “Já venho me organizando para participar, deixei tudo arrumado em casa cedo para estar aqui. Jesus é o centro das nossas vidas e precisamos comemorar”, disse na concentração.

Maria de Jesus, que participou do ato vestindo a camisa com a foto do presidente Jair Bolsonaro, disse que o Acre precisa de Jesus. “Temos muitas coisas ruins acontecendo. O Acre precisa de Jesus, respeitar a família e os bons princípios. Estamos aqui para mostrar a força que tem o nome de Jesus”, salientou.

Entre as atrações principais, os presentes curtiram o show de André Valadão, na Arena da Floresta.