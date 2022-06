Cesário Braga aposta que Lula vai ganhar de Bolsonaro no Acre

No lançamento da sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Cesário Braga afirmou que aposta na vitória de Lula contra Bolsonaro no Acre. Segundo Cesário, as pesquisas não conseguem capturar o sentimento do interior.

“Eu tenho andado muito longe. Tenho ido onde ninguém vai. Modéstia à parte, acho que ninguém conhece o Acre como eu conheço. E quanto mais você vai se afastando dos centros, mais Lula tem voto. Onde falta o governo, o povo lembra de Lula, porque era ele que fazia o governo chegar, com o bolsa família, com o luz para todos, com políticas de verdade”, disse à reportagem de ContilNet.