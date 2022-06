Chance de emprego: 184 concursos e seleções oferecem 19 mil vagas

Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade e com contratos efetivos ou temporários. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.

Por todo o país, 184 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (20). As oportunidades são para cargos em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras. São mais de 19 mil vagas.

O Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul é a instituição que oferece a maior remuneração, R$ 35.462. São três oportunidades para o cargo de procurador e os interessados podem se inscrever até 8 de julho.

No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde tem vagas para profissionais de vários níveis de escolaridade, com salário que chega a R$ 10.641. As inscrições terminam nesta segunda-feira (20).

