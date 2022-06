Chapa JJ: aliança entre Jenilson e Jorge Viana está cada vez mais perto de ser anunciada e já coleciona apoios

Chapa JJ

A chapa JJ, Jenilson e Jorge, está muito próxima de ser anunciada oficialmente. Após meses de conversas e muitas articulações, parece que finalmente a dupla se entendeu.

Sinais

O primeiro grande sinal veio na última sexta-feira (3), quando o ex-senador Jorge Viana (PT) postou uma foto nas redes sociais ao lado de Jenilson Leite (PSB) e dos presidentes regionais do PSB e PT, César Messias e Manuel Lima, respectivamente. Na legenda, o petista escreveu: “O que nos une é o propósito de trabalhar por dias melhores para o nosso povo”.

Gestos

Política é feita de gestos. E esse foi o primeiro grande gesto de JV em direção a uma possível aliança com Jenilson. Já do lado do deputado estadual e pré-candidato ao Governo, aparentemente sempre houve vontade dessa união. Jenilson chegou a dizer, em uma entrevista para uma rádio, que se Jorge Viana viesse para o Governo, ele poderia disputar o Senado sem nenhum problema. Um gesto em tanto.

Anúncio

Ainda não existe uma data definida para o anúncio oficial da chapa Jenilson e Jorge, mas não está longe. Depois das arestas terem sido aparadas, é questão de pouquíssimo tempo para que a dupla comece a caminhar junta.

Apoios

Com a iminente oficialização da chapa, Jenilson já começou a receber afagos públicos. Hoje na Aleac foi elogiado pelos deputados Daniel Zen (PT), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Neném Almeida (Podemos) e Jonas Lima (PT), este último vem sendo apontado como possível vice de Jenilson.

Pesquisa

Para melhorar ainda mais o dia de Jenilson, uma pesquisa encomendada pela TV Gazeta e divulgada hoje colocou o socialista com 11% das intenções de votos. Os dados apontam que o atual chefe do executivo, Gladson Cameli (PP), lidera com 41%, enquanto Mara Rocha (MDB) tem 17%, Sérgio Petecão (PSD) 14% e Jenilson Leite (PSB) tem 11%. Branco e nulo somam 9%, 8% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar.

Comedido

Articulador nato, o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) sempre foi muito comedido quando o assunto era a formação da chapa majoritária. Seu partido, o PCdoB, está envolvido em federação com PT e PV, o que impossibilitaria a sigla de tomar uma decisão sozinha. Hoje, com a divulgação da pesquisa e com o avanço nas negociações de concretização da chapa majoritária, Edvaldo aproveitou para discursar sobre os temas na Aleac. Ele acredita que haverá uma aliança entre PT, PCdoB e PSB com outros partidos do campo progressista, levando a disputa para o segundo turno e resultando em uma vitória da oposição. “Vossa excelência rompe a barreira de dois dígitos neste momento. Com a construção da nossa unidade, nós vamos ter novidades nos próximos capítulos dessa batalha”, comemorou.

Zen

Outro que falou sobre a aliança foi o deputado Daniel Zen (PT). O deputado disse que a aliança entre PT e PSB tem tudo pra acontecer aqui no Acre, assim como já ocorre em âmbito nacional. “O que penso dessa aliança é que pode sim ser encabeçada pelo deputado Jenilson Leite, e que é uma aliança em construção, pois não é fácil convencer o PT a abrir mão de uma candidatura majoritária a governador. Não pense que se Jorge confirmar em definitivo sua candidatura ao Senado, não há outros pretendentes para disputar o Governo, há. Mas entendemos que uma frente ampla é a melhor saída”, disse.

Sem rancor

Apesar de defender a aliança, Zen relembrou das últimas eleições municipais, em 2020, quando queria o apoio do PSB e não teve. Na ocasião, o PSB teve uma candidatura própria para a Prefeitura de Rio Branco, a da ex-prefeita Socorro Neri. “Ninguém do PT do Acre, mais do que eu, teria motivos para não defender essa aliança. Pois fui eu, que na condição de pré-candidato a prefeito, sofreu as consequências de não ter o apoio do PSB. Mas nós entendemos que política não se faz com o fígado e sim com o coração. Dissemos com todas as letras que nosso objetivo é colaborar com a eleição do presidente Lula, Jorge Viana e fazer pelo menos 5 deputados estaduais”, disse Zen se referindo à nota divulgada pelo Partido dos Trabalhadores na semana passada.

Vai apoiar?

Por fim, o também deputado estadual Neném Almeida (Podemos) foi mais um que elogiou o colega de parlamento. “Onde eu ando vejo voto seu, não tenho acordo com o senhor, não sei se vou fazer campanha para o senhor ou qualquer outro, mas a sua margem de votos está bem alta, continue assim”, disse Almeida.

Flerte

O deputado Neném Almeida tem inclusive enfrentado dificuldades para ter um candidato a governador para “chamar de seu”. Filiado ao Podemos, partido da base do Governo Gladson, Neném sempre se posicionou independente. Mais oposição que situação. Então apoiar Gladson sempre foi carta fora do baralho. No início do ano, o deputado havia declarado apoio ao pré-candidato do PSD ao Governo, o senador Sérgio Petecão. Depois se afastou a passou a defender uma candidatura própria do seu partido ao Governo. Mais precisamente o nome do ex-deputado estadual Ney Amorim. Agora, parece que começou a flertar com a pré-candidatura socialista. Será que dá liga?

Lula

Definida a chapa majoritária, não tem mais pra onde correr: Jenilson é o candidato de Lula no Acre. Já Jorge, não há o que discutir, sempre foi o candidato de Lula no Acre para o Senado. Por falar em Lula, a chapa majoritária do Psol no Acre também apoiará o ex-presidente, já que o partido faz parte do arco nacional de partidos que apoiam sua pré-candidatura.