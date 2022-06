Uma ponte estaqueada de madeira que corta o rio Caeté, na comunidade Boca do Caeté, região de Sena Madureira, foi coberta pelas águas nesta semana. Uma enchente repentina, fora dos padrões para essa época do ano, provocou a interdição da passagem no local.

Em razão disso, os moradores só conseguem se locomover para o centro da cidade, e vice-versa, através de embarcações.

Além da Boca do Caeté, a ponte também dá acesso aos moradores do ramal do São João e de outras localidades.