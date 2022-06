Cinegrafista desaparece após passeio de barco em rio no Pará

O repórter cinematográfico Ronaldo Luiz Rodrigues da Silva, da TV Cultura, está desaparecido desde a tarde dessa quinta-feira (16/6), em Belém (PA). Ele estava velejando no rio Guamá com um amigo, quando caiu da embarcação e não foi mais visto.

Segundo a emissora, Ronaldo era um velejador experiente e, ao tentar passar de um barco para outro para realizar um reparo, se desequilibrou e caiu na água. O amigo ainda tentou prestar socorro jogando uma boia, mas por conta da força da correnteza ele não teria conseguido alcançá-la.

Agentes do Corpo de Bombeiros do estado retomaram as buscas na manhã desta sexta-feira (17/6). Também fazem parte da operação os Inspetores Navais da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental. A Marinha instaurou um inquérito administrativo para apurar possíveis causas e responsáveis pelo ocorrido.

Em nota, a TV Cultura lamentou o desaparecimento e diz que “está mobilizada no caso, acompanhando e prestando assistência necessária em todos os procedimentos cabíveis”.