Citando Parada LGTBQIA+ Padre Massimo fala de tolerância: “Vivemos em um mundo pluralista”

No mês em que se celebra o orgulho LGBTQIA+, o padre da Igreja Católica, Massimo Lombardi, pede tolerância e respeito com a diversidade em um vídeo publicado nas suas redes sociais. O padre diz que “vivemos em um mundo pluralista e multi-religioso”.

“Por isso quinta-feira houve Corpus Christi, sexta-feira teve Marcha Para Jesus e hoje vai ter a ‘Parada Gay’. Você mantenha a sua identidade, mas respeite também a diversidade, assim você será feliz”, pede o padre.

Neste domingo (19), haverá a 26ª Parada do Orgulho LGBT+ na Avenida Paulista, em São Paulo, evento que reúne milhares de pessoas de todo país para celebrar a diversidade com programação com shows de Pabllo Vittar, Ludmilla, Pepita, Luisa Sonza e outros artistas, com a presença de 19 trios elétricos.

Veja o vídeo: