Colisão entre motocicletas deixa mulheres feridas em Rio Branco

As motociclistas Dulce Pereira, 36 anos, e a Maria Gleicimar de Oliveira, 44, ficaram feridas após a colisão entre duas motocicletas na noite desta terça-feira (7), no cruzamento das ruas São Paulo com Manoel Rodrigues, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Maria Gleicimar estava conduzindo uma motocicleta modelo Titan de cor vermelha pela rua São Paulo, quando, no cruzamento com a Rua Manoel Rodrigues, colidiu com Dulce, que estava na moto Biz de cor branca.

No impacto, as duas mulheres foram arremessadas e bateram a cabeça no asfalto e tiveram várias escoriações pelo corpo.

Populares que prestaram os primeiros atendimentos as vítimas, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou uma ambulância de suporte avançado e outra básica. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam as duas mulheres para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos periciais, as motocicletas foram removidas e o trânsito foi liberado.