Com a nova CNH em vigor, entenda o que acontece com a versão antiga

No entanto, a entrada em vigor da nova CNH não interfere na validade do modelo utilizado anteriormente, de modo que continuem sendo válidos até a data estabelecida.

Quais são as principais mudanças na nova CNH?

Em primeiro lugar, um ponto interessante do novo documento é que possui tradução em três idiomas, português, inglês e espanhol, ampliando a acessibilidade para os condutores. Além disso, a principal alteração é no design da habilitação, que agora passa a contar predominantemente com tons de verde a amarelo.

O documento pode ser expedido no meio físico ou digital, mas também em ambos formatos de acordo com a escolha do motorista. A nova CNH apresenta elementos gráficos específicos para proteger os brasileiros das falsificações e fraudes. Ademais, conta com uma tabela que irá indicar a categoria da habilitação.