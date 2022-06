Com chapa única, Galvez elege novo presidente, nesta 5ª feira

Com chapa única (‘Evolução’), encabeçada pelo atual presidente interino, o sargento Igor Oliveira, o Imperador Galvez realiza nesta quinta-feira (9), às 9h da manhã, na sede do Clube dos Oficiais da PM/BM, Assembleia Geral Ordinária para eleição e posse da nova diretoria.

Conforme o ge/ac, entre os nomes que compõe a única chapa inscrita está a do vice-presidente Pablo Simões, atual diretor de futebol do clube, e do primeiro secretário Célio Roberto. Os demais membros que compõem o Conselho Diretor não foram divulgados.

Igor Oliveira assumiu à presidência interina do Imperador no fim do ano passado após o afastamento do ex-presidente coronel Edener Franco. Além do Conselho Diretor, na reunião também serão eleitos e empossados os membros do Conselho Deliberativo.