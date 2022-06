Concurso Eletrobras: ME fixa quadro de pessoal

Os candidatos do concurso Eletrobras 2022 devem ficar atentos às atualizações referentes ao quadro próprio da empresa. Nesta sexta-feira, 24, o Ministério da Economia atualizou o limite de empregados da companhia.

Conforme portaria publicada no Diário Oficial da União , a Eletrobras Termonuclear-Eletronuclear passa a contar com um limite de 2.143 empregados em seu quadro, sendo 2.107 do quadro permanente e 36 do quadro em extinção.

As vagas em extinção dizem respeito aos contratos dos empregados temporários/readmitidos sob a condição de anistiados ou reintegrados.

Ainda segundo a portaria, compete à Eletronuclear gerenciar seu quadro de pessoal próprio, praticando atos de gestão para contratar ou desligar empregados, desde que observado o limite estabelecido.

Concurso Eletrobras terá resultado dia 30

O resultado final do concurso Eletrobras 2022 será divulgado no próximo dia 30, por meio do site da Fundação Cesgranrio , organizadora.

Ao todo, a seleção da Eletrobras – Termonuclear S.A.(Eletronuclear) oferece 137 vagas para atuação nas cidades do Rio de Janeiro e de Angra dos Reis, no Estado Fluminense.

No nível médio/técnico são 33 vagas para os cargos de profissional de proteção radiológica, segurança de área protegida nuclear, segurança do trabalho e técnicos eletricista, em construção civil, em eletromecânica, em eletrônica, em eletrotécnica, em meio ambiente e em química.

Os ganhos, neste caso, serão de R$3.653,06 para os lotados em Angra dos Reis e R$3.740,73 para aqueles que atuarem na cidade do Rio de Janeiro.

Já no nível superior, as 104 vagas são para os cargos de administrador, advogado, arquivista, assistente social, biólogo, contador, designer, economista e engenheiro (diversas áreas).

Há vagas ainda para físico, químico, pedagogo e analistas, com formação em Análise de Sistemas ou Comunicação Social. Os aprovados, nessas carreiras, terão ganhos de R$7.209,26, para atuação em Angra dos Reis, e R$7.382,28, para o Rio de Janeiro.

Contratações estão previstas para setembro

A partir da homologação do resultado final, a Eletrobras poderá contratar os aprovados em seu concurso, durante o prazo de validade da seleção, que será de dois anos, cabendo prorrogação.

Apesar do prazo, as primeiras chamadas estão previstas para setembro deste ano. A previsão é do superintendente de Recursos Humanos, Bruno da Silva Nogueira,

Segundo ele, a previsão é de que a homologação do concurso ocorra no dia 1° de julho, com as contratações sendo iniciadas, pelo menos, dois meses depois. Ou seja, a partir de setembro.

De acordo com a chefe do departamento de Carreira, Remuneração e Desenvolvimento de Pessoal da Eletronuclear, Daniele Cordeiro, os aprovados ainda terão que passar por uma fase de treinamento antes de serem escalados para as atividades na empresa.

“A gente vai retomar a construção de Angra III e para que Angra III funcione com os mesmos padrões de excelência, tanto de Angra I quanto de Angra II, todo o nosso pessoal precisa ser qualificado anteriormente antes de assumir as atividades aqui na companhia”, disse.

Segundo o superintendente, o treinamento deve durar entre duas e quatro semanas, dependendo do cargo.

Em relação ao uso do cadastro de reserva, Bruno Nogueira destacou que esses aprovados poderão ser aproveitados durante o prazo de validade da seleção.