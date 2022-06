Com dias mais curtos e noites mais longas, junho terá pouca chuva e fortes incursões de frio polar

O pesquisador Davi Friale publicou a previsão para o mês de junho no Acre. De acordo com ele,a chegada do inverno, que começa no dia 21, vai marcar o mês que tem os dias mais curtos e, consequentemente, as noites mais longas do ano, no Acre e em todo o hemisfério sul.

“Neste mês, as chuvas diminuem muito. Em média, chove entre 30mm, no leste e no sul do estado, e 90mm, no vale do Juruá”, disse.

Além das chuvas, junho também é o mês com maiores quedas de temperaturas. “É o mês também de fortes incursões de ar frio polar, cujas temperaturas médias mínimas ficam situadas entre 15 e 18ºC, em Rio Branco e Brasileia. Na capital acreana, já foi registrada, neste mês, temperatura de 7,8ºC”, relembrou.

“Devido às penetrações de ar polar, o céu com poucas nuvens predomina, mas, eventualmente, ocorrem chuvas com ventanias e raios, quando da chegada de ondas de frio, provocando o fenômeno da friagem. Nos primeiros dias da friagem, o céu fica totalmente encoberto, com ventos intensos da direção sudeste e temperaturas máximas inferiores a 18ºC”, finalizou.