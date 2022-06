Com mais de 20 anos de militância no PT, Cesário Braga lança primeira pré-candidatura na política

Com o comportamento característico de quem ainda está nos bastidores, checando se o ambiente estava pronto para recepcionar os convidados, analisando tudo a sua volta, um dos mais conhecidos militantes do Partido dos Trabalhadores (PT), Cesário Braga, lançou pré-candidatura para deputado estadual no Acre nesta quinta-feira (2).

É a primeira vez que Cesário coloca o seu nome à disposição da população numa eleição, mas é notória a sua experiência com o público. Ele disse que ainda está se acostumando com a nova posição, disse até estar nervoso, mas garantiu que vai dar o seu melhor para que não somente ele, mas o PT, obtenha um resultado positivo nas próximas eleições.

Ele está licenciado do cargo de presidente do PT no Acre, função que exerce há três anos, mas disse que pretende retomar o seu lugar para comemorar a vitória ao lado de Lula como presidente. “Eu quero ser presidente do PT e deputado estadual, ao lado do presidente Lula, é o nosso objetivo”, disse com entusiasmo.

“Pra mim é uma experiência nova. Eu já fiz tanta campanha na minha vida, fiz de tudo dentro da estrutura de uma campanha, entregava panfleto, balançava bandeira, ajudei muita gente a se eleger. Mas agora é um momento novo e graças a Deus estou vendo que é uma campanha que está juntando o PT, que nos dá uma esperança”, disse.

Para ele, a chapa ideal para o PT é Jorge Viana como candidato a governador, mas aceitou a orientação do partido. “O partido deliberou uma orientação do Jorge ser lançado como pré-candidato a senador e está aberto o diálogo para um possível apoio a Jenilson, mas para mim o mais importante é construir um grupo forte. No momento que a gente vive no Brasil, precisamos dar uma virada e montar um bom palanque para o presidente Lula”, argumentou.

Sobre disputar a vaga de deputado estadual ao lado de nomes consolidados na política, Cesário disse se sentir honrado com a oportunidade. “Temos nomes de pré-candidatos fortes, como o de Marcos Alexandre, Edvaldo Magalhães e Daniel Zen. Me sinto honrado, principalmente porque estou apresentando uma candidatura para ser aliada aos trabalhadores”, finalizou.

Cesário Braga integra a militância do PT desde sua juventude. Já foi dirigente do partido, atuando como secretário de juventude e secretário de organização.