Com portões abertos, Rio Branco estreia neste sábado CB Feminino da Série A3

Com portões abertos ao torcedor, a temporada do futebol feminino inicia neste sábado, a partir das 15h, no estádio Florestão, com a estreia do Rio Branco na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3, contra o Barcelona-RO.

Campeão da temporada passada, ao superar a então favorita Assermurb nas cobranças de pênaltis, o Estrelão realizou uma pré-temporada de dois meses pensando em avançar na competição. O time continua ao comando da técnica Neila Rosas e conta com 20 jogadoras no elenco. A meia Isamara Costa, ex-Barcelona-RO, e a lateral-esquerda Milena, ex-Assermurb, são os reforços da temporada.

Arbitragem

O duelo entre Rio Branco-AC e Barcelona-RO será conduzido pelo árbitro Fabio Santos de Santana. Verônica Nascimento e Roseane Amorim serão as assistentes. Jackson Rodrigues está escalado como quarto árbitro.

Regulamento

De acordo com o regulamento, uma vitória do time visitante por uma diferença de três gols será suficiente para eliminar o jogo da volta, agendado para o dia 18 de junho no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena (RO).