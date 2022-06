Com retorno da procissão, Catedral de Rio Branco divulga programação de Corpus Christi; confira

O dia de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (16), teve programação divulgada pela Catedral Nossa Senhora de Nazaré, através do reitor padre Manoel Costa.

Durante a manhã de quinta-feira, haverá a tradicional confecção dos tapetes às 8h, às 17h haverá Missa Solene e após a celebração, haverá a Procissão com o Santíssimo Sacramento.

Conheça a celebração

A Festa do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, conhecida como Corpus Christi, comemora a instituição do sacramento da Eucaristia. “Esta festa evoca a presença real de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia, sob as espécies (aparências sensíveis) do pão e do vinho consagrados durante a Santa Missa”, explica padre Manoel.

Programação

8h – Confecção dos tapetes

17h – Missa Solene

Logo após a Santa Missa, haverá Procissão com o Santíssimo pelas ruas do Centro de Rio Branco.