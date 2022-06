Com taxa Selic em 13,25%, Brasil mantém liderança em ranking de maiores juros reais

O Brasil manteve a liderança do ranking de maiores juros reais dentre as principais economias do mundo, com a taxa básica do país, a Selic, atingindo 13,25% ao ano. O levantamento, feito pela Infinity Asset, leva em conta os juros de 40 países.

O país voltou ao primeiro lugar na lista após a reunião de maio, quando a taxa chegou a 12,75% ao ano após uma elevação de 1 ponto percentual. Em abril, a Rússia estava na liderança, mas banco central do país realizou novas reuniões com cortes na taxa de juros nominal, hoje em 9,5%.

O “top 5” é formado ainda pelo México, a Indonésia, Colômbia e o Chile.

Segundo o levantamento, a taxa de juros real do Brasil, calculada pela subtração da taxa de juros nominal pela projeção de inflação para os próximos 12 meses, é de 8,10%, ante 6,69% em maio.

