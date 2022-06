Jô é flagrado tocando pagode durante derrota do Corinthians; vídeo

O jogador foi filmado numa comemoração enquanto um telão no bar exibia a partida do Timão. O homem que faz a filmagem mostrou as imagens de Cuiabá x Corinthians no segundo tempo da partida e ironizou que “o homem estava preocupado”.

O centroavante não esteve em Cuiabá por conta de um trauma no pé que o tirou dos últimos três jogos. Ele se machucou no empate por 1 a 1 com o Always Ready, no dia 26 de maio. Desde então, perdeu as partidas contra América-MG (casa), Atlético-GO (fora) e Cuiabá, na Arena Pantanal.

O Corinthians, por enquanto, ainda não comentou sobre a postura do atacante. Nos últimos dias, o técnico Vítor Pereira lamentou o excesso de jogadores machucados neste momento da temporada. Em entrevista coletiva após a partida, Vítor comentou brevemente o assunto e pediu tempo para comentar: