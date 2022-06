Com vantagem de Lula, campanha de Bolsonaro se divide sobre estratégia eleitoral

Com a vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas eleitorais, a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem se dividido sobre a melhor estratégia para tentar se aproximar do índice de intenção de voto do petista.

Segundo relatos feitos à CNN, nas últimas semanas, políticos e publicitários que fazem parte da equipe de campanha têm avaliado a necessidade de mudanças na linha de atuação do presidente diante da aproximação do primeiro turno.

Para integrantes do bloco do Centrão, sobretudo do PP e do PL, o momento seria o de investir na campanha televisiva e radiofônica e de focar no discurso econômico, apresentando soluções para o aumento da miséria e da inflação no país.

A avaliação, baseada em pesquisas internas, é de que a população carente, sobretudo no Nordeste, ainda não diferencia o Bolsa Família do Auxílio Brasil e não associa à atual gestão grandes projetos, como a Transposição do Rio São Francisco ou a Ferrogrão.

