As apostas esportivas online atraem cada vez mais apostadores a cada ano, e as casas de apostas estão fazendo o possível para fornecer a experiência mais inovadora e abrangente.

No entanto, isso torna algumas das plataformas um pouco confusas para iniciantes. Hoje, apresentaremos um guia sobre como fazer seu primeiro sport bet pré aposta em qualquer casa de apostas online.

Passo 1: Registre-se

A primeira coisa que você precisa fazer antes de poder fazer um sport bet pré aposta é criar uma conta na casa de apostas online que você selecionou. Na maioria das plataformas, o processo é intuitivo e tudo o que você precisa fazer é clicar no botão “Registrar” e daí seguir as instruções.

Para criar um perfil, você provavelmente precisará criar um par de login e senha, além de preencher alguns dados pessoais.

Como a maioria das casas de apostas legais está sujeita aos regulamentos KYC, esses detalhes terão que ser verificados posteriormente, portanto, certifique-se de inserir suas informações reais.

Ao criar um perfil, você será convidado a ler o documento de Termos e Condições da casa de apostas. Certifique-se de percorrê-lo para se familiarizar com todas as regras de como fazer apostas lá.

Cadastro no celular

Em dispositivos móveis, o processo é quase exatamente o mesmo que em desktops. A única diferença é que você precisará baixar um aplicativo da casa de apostas para começar a criar uma conta.

Caso você não queira instalar nenhum software, a maioria das apostas esportivas online também está disponível em versões web para smartphones e tablets.

Etapa 2: depósito

Para fazer um sport bet pré aposta com dinheiro real, você precisará ter alguns fundos em seu saldo. Para transferi-los, clique no botão “Depósito” e siga as instruções na sua casa de apostas.

Em geral, você precisará selecionar a forma de pagamento que achar mais confortável, inserir a quantia que pretende sacar e finalizar a transação na página de sua opção de pagamento.

A lista de métodos bancários aceitos é individual para cada casa de apostas, por isso é importante conferir antes de se cadastrar.

Mais comumente, você pode usar cartões de débito, cartões de crédito, carteiras eletrônicas, vouchers pré-pagos, criptomoedas e plataformas de processamento de pagamentos para suas transações nas apostas esportivas.

Também é importante conhecer os termos da transação antes de criar a conta. A maioria das casas de apostas não cobra taxas pelas transações, e os limites de depósito geralmente são confortáveis ​​para todos.

No entanto, nunca é demais verificar o limite mínimo de retirada e a lista de opções de saque suportadas.

Passo 3: Faça a Aposta

Assim que seus fundos atingirem seu saldo, você estará pronto para fazer seu primeiro sport bet pré aposta. Para fazer isso, visite a página principal da sua casa de apostas e mude para a seção “Pré-jogo”.

Em seguida, escolha os esportes em que deseja apostar e encontre a partida que precisa. Na página do jogo, navegue pelos mercados de apostas disponíveis. Escolha um deles e adicione-o ao seu boletim de apostas.

No boletim de apostas, você poderá configurar a soma de sua aposta e combinar diferentes mercados em uma única aposta. Recomendamos começar com apostas únicas, pois são mais intuitivas.

Na maioria das casas de apostas online, o boletim de apostas está localizado no lado direito da tela. Em dispositivos móveis, geralmente é uma guia separada que você pode acessar de todos os outros menus.

Para enviar sua aposta, insira a soma e pressione o botão “Confirmar”. As plataformas de apostas decentes mostrarão todas as informações necessárias sobre sua aposta antes de enviá-la, incluindo a partida, o mercado, as odds, a soma esperada de ganhos e a hora do início. Você sempre pode acompanhar a aposta que enviou no histórico de suas apostas.