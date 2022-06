Como pedir o novo RG e a nova CNH?

O Governo Federal, recentemente, divulgou o lançamento de duas novas versões para dois documentos importantes para os brasileiros: RG e CNH. Ambos contam com novas regras e novos modelos.

O desenvolvimento de uma nova versão para o Registro Geral (RG) tem como intuito trazer mais segurança ao cidadão, além de acabar com a diferença dos números entre os estados. O novo modelo terá apenas o número do CPF.

Já na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), as alterações ocorrem de acordo com a determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio da Resolução 886.

Saiba como solicitar e as especificidades dos documentos a seguir.

Novo RG

A nova versão da Carteira de Identidade trará informações adicionais sobre o cidadão, como Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, CNH e o mesmo número do CPF. Há também a possibilidade de uma versão digital, que poderá ser consultada através de aplicativo.

O Governo Federal estabeleceu um prazo para a implementação do processo do novo documento, a fim de oferecer aos órgãos de cada estado condições para a emissão. A data final é março de 2023.

Para aqueles que desejam a nova versão, se o estado já estiver emitindo, o cidadão deve apresentar a Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, em unidades Poupatempo, e já deve ter concluído o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral.

Alterações no RG

Confira quais alterações serão observadas na nova versão da Carteira de Identidade:

Autenticação por QR Code;

Biometria obrigatória;

Identificação de doador de órgãos;

Naturalidade;

Grupo sanguíneo e fator RH.

Prazos de Validade

Os prazos de validade do RG variam de acordo com alguns critérios. Veja.

Crianças de 0 a 12 anos – validade de 5 anos;

Pessoas de 12 a 60 anos – validade de 10 anos;

Idosos com mais de 60 anos – validade por tempo indeterminado.

Nova CNH

A nova Carteira Nacional de Habilitação entrou em vigor em junho de 2022. As mudanças do documento estão relacionadas à segurança e ao visual.

Para a identificação, nos casos de permissão temporária, concedida aos novos motoristas, é apresentada a letra “P”. Já nos casos da definitiva, a letra “D” consta no documento.

No aspecto visual, o novo documento tem como cores predominantes o verde e o amarelo, além de papel de segurança e tinta fluorescente.

Outra novidade, é que a nova CNH se assemelha aos documentos internacionais, com formas de identificação em mais idiomas.

Sobre a solicitação, os documentos podem ser trocados de acordo com a necessidade do condutor de renovar ou emitir segunda via, no mesmo processo tradicional. Segundo o Contran, não há necessidade de realizar a troca imediata da versão antiga para a nova.

Alterações na CNH

Confira as mudanças que poderão ser notadas na nova versão da CNH: