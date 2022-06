Como se preparar para o concurso da Receita, com salário de até R$ 21,5 mil

O concurso para cargos na Receita Federal foi aprovado pelo Ministério da Economia. Serão 230 vagas de auditor-fiscal e outras 469 para o cargo de analista-tributário, com salário que pode chegar a R$ 21,5 mil. As duas carreiras exigem nível superior completo. Quer ter mais chances de ser aprovado? Confira como se preparar desde já para isso.

Consultados pelo UOL, dois especialistas de empresas de cursos preparatórios para concursos públicos falam sobre os próximos passos do concurso e dão dicas práticas de como estudar desde já.

O concurso para a Receita Federal é de alto nível, está na prateleira dos mais difíceis do país e conta sempre com uma concorrência muito qualificada.

Marco Brito, coordenador pedagógico da Degrau Cultural

A Receita Federal é o principal órgão de arrecadação do país. Atualmente, os salários são de R$ 12.142,39 (analista-tributário) e de R$ 21.487,09 (auditor-fiscal)

Edital pode sair antes de dezembro

A autorização do Ministério da Economia para o concurso da Receita Federal foi publicada no Diário Oficial da União no dia 13 de junho. O Ministério da Economia autorizou a Receita Federal a reduzir o intervalo entre a divulgação do edital e a aplicação das provas.

“De acordo com o Decreto 9.739/19, esse prazo deveria ser de quatro meses, mas foi diminuído para apenas dois meses. O prazo exato entre a publicação do edital e data das provas somente será definido quando da publicação do edital”, afirma Viviane Rocha, professora de Técnicas e Planejamento Estratégico de Estudos nos cursos da Central de Concursos.

Segundo ela, a validade da autorização é de seis meses. Ou seja, a publicação do edital tem que acontecer até dezembro. “Mas, em função do grande déficit de pessoal e da pressa na contratação de novos servidores, o edital deverá ser aberto bem antes disso”, diz Viviane.

Qual o tipo de prova para este concurso?

Provavelmente, o concurso contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas

Prova discursiva

Sindicância de vida pregressa

Curso de formação

“Alguns concursos públicos têm essa etapa de sindicância de vida pregressa, para poder avaliar se a conduta pessoal do candidato condiz com o cargo que ele pretende ocupar. Para isso, são colhidas informações da biografia e das relações sociais e profissionais do candidato”, diz Viviane.

